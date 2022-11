No | Bill Gates non era al G20 in Indonesia

Leggi su facta.news

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il 17 novembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che al vertice del G20 era presente, «non solo» il presidente del World economic forum (Wef) Klaus Schwab, ma anche anche il co-fondatore di Microsoft e filantropo. Il post prosegue affermando: «Quand’è che queste persone sono state elette per decidere cosa fare della nostra vita???». Il riferimento è al G20 del 2022, cioè il summit tra i leader di 19 tra gli Stati più industrializzati del mondo più l’Unione europea, che si è tenuto a Bali, in, il 15 e 16 novembre. Il contenuto oggetto di analisi veicola una notizia infondata. Durante i giorni in cui si è svolto il G20 non risultano discorsi dio incontri in cui il filantropo ha partecipato. Inoltre, contattato da diversi siti di fact-checking, l’ufficio ...