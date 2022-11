Lorenzo Biagiarelli scoppia in lacrime | Leon | il figlio di Selvaggia lo spiazza

(Di venerdì 18 novembre 2022) Proprio come altri protagonisti di Ballando con le Stelle, oggiè stato ospite di Serena Bortone a Oggi è Un Altro Giorno. Lo chef ha parlato della sua esperienza nello show di Milly Carlucci, del rapporto cone poi ha ricevuto una bella sorpresa da, ildella Lucarelli. Il 17enne ha speso delle belle parole per il compagno della madre: “Ciao Lollo, sono ormai 8 anni che ci conosciamo e vivi con noi. Tu sai fare un sacco di cose: sai cantare, scrivere, cucinare, sai tre lingue e adesso anche ballare. Io non so fare davvero niente, però almeno una cosa ho imparato a farla, a volerti bene“. Ledi @biagiare dopo il videomessaggio didi @stanza...

Tuttavia a far scoppiare in lacrimeè stato il videomessaggio dedicatogli da Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli . Il ragazzo nel filmato ammette di volergli molto bene ed il ...in lacrime da Serena Bortone. Ospite a Oggi è un altro giorno, lo chef nonché concorrente di Ballando con le Stelle ha parlato ampiamente del suo percorso nel talent show di Rai ...Lorenzo Biagiarelli è uno dei concorrenti più in vista a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera in onda su Rai1. Fidanzato con Selvaggia Lucarelli… Leggi ...Tuttavia a far scoppiare in lacrime Lorenzo Biagiarelli è stato il videomessaggio dedicatogli da Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli. Il ragazzo nel filmato ammette di volergli molto bene ed il ...