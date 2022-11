Latte | scontrini ed etichette per diffondere il numero 1522

ed etichette per diffondere il numero 1522 Parte campagna Coop e Differenza Donna contro violenza di genere 18 novembre 2022Ilsarà solo un apripista: a fine 2023 isugli scaffali dei punti vendita le etichette di circa 1000 prodotti a marchio Coop ospiteranno il numero nazionale, così come sugliemessi ...1522 anche sugli scontrini emessi alle casse dei punti vendita Coop e ancora su adesivi apposti alle porte delle toilette e immagini sui carrelli in alcuni punti vendita pilota. Assieme al latte anche ...1522 anche sugli scontrini emessi alle casse dei punti vendita Coop e ancora su adesivi apposti alle porte delle toilette .Assieme al latte anche una borsa in tela a tema, in edizione limitata, ...