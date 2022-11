L’agricoltura 4 0 fa risparmiare acqua e soldi?

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 18 novembre 2022) Un’agricoltura di precisione “aggiornata”, che sviluppa metodologie e adatta tecnologie a seconda delle coltivazioni sulle quali interviene: si potrebbe definire grossomodo così4.0, che promette vantaggi distribuiti lungo tutta la filiera, dai produttori ai consumatori. E che per farlo si affida ai progressi della digital transformation (o digitalizzazione, all’italiana), che in questi anni ha rivoluzionato anche altri ambiti della nostra vita di tutti i giorni. L’ingresso delle tecnologie della quarta rivoluzione industriale nell’agrifood rappresenta un’occasione ineguagliabile per incrementare la sostenibilità economica e ambientale. Si va dall’automatizzazione della raccolta all’analisi dei dati che provengono direttamente dai campi grazie a sensori “intelligenti”, dai trattori a guida autonoma all’impiego di droni contadini anche per la semina. ...