Incendio in hotel a Bressanone | donna morta intossicata | il tetto divorato dalle fiamme

Tragedia a Bressanone , dove a causa di undivampato sul tetto di ununa donna è morta . Intorno alle ore 8 i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dell'Aquarena per il tetto dell'albergo Cavallino d'Oro in fiamme. Sul ...BRESSANONE. L'allarme è scattato questa mattina, 18 novembre, per unche ha interessato l'Cavallino d'oro a Bressanone in Alto Adige. Le fiamme si sono sviluppate nella parte superiore della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di ...BRESSANONE. Una donna anziana è morta a causa di un incendio divampato questa mattina (18 novembre) verso le 8 a Bressanone, nella dependance dell’Hotel Cavallino d’oro, in pieno centro storico.Tragedia a Bressanone, dove a causa di un incendio divampato sul tetto di un hotel una donna è morta. Intorno alle ore 8 i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dell'Aquarena per il tetto ...