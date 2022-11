Gas | parte piatto a 112 euro al Megawattora

(Di venerdì 18 novembre 2022)nza sui valori di ieri per il prezzo del gas ad Amsterdam, il mercato di riferimento per l'pa: il future con consegna a dicembre quota in avvio di seduta 112al. . 18 ...

Partenza sui valori di ieri per il prezzo del gas ad Amsterdam, il mercato di riferimento per l'Europa: il future con consegna a dicembre quota in avvio di seduta 112 euro al Megawattora. 18 novembre 2022. Un'impasse che la maggior parte delle imprese ha affrontato aumentando i prezzi, una su quattro ha ... hanno spiegato i ricercatori Simone Santori e Lucia Lucci - la spesa per energia elettrica e... Il legame con il territorio prima della fedeltà al partito. A guidare la coriacea resistenza di Piombino (Livorno) al rigassificatore per importare gas liquido da tutto il mondo con navi metaniere da ...