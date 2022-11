Fico | Proposta irricevibile che divide il Paese | con chi ce l' ha

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il presidente emerito della Camera dei Deputati, Roberto, ha partecipato alla presentazione del libro 'Polvere di Stelle: storia segreta del movimento, da Beppe Grillo alla scissione', scritto dal giornalista Emanuele Buzzi. A margine della presentazione, che si è tenuta a Napoli presso lo 'Spazio Guida' in via Bisignano,ha risposto alle domande dei giornalisti. "Ladi autonomia, così com'è stata presentatail, fa accelerare il Nord e decelerare il Sud. Così com'è è".

Il Sole 24 ORE

Il presidenzialismo che dovrebbe marciare assieme all'autonomia differenziata, a questa autonomia differenziata, è una foglia di". Commenti da ...Infine, l'ultimasi chiama Panifico ed è quella sulla quale lo chef Cracco punta maggiormente. Qui abbiamo, in aggiunta all'impasto, ilcandito, il limone e le fave di tonka. Attenzione ... Autonomia, Fico: "Proposta irricevibile che divide il Paese" - Il Sole 24 ORE A margine della presentazione, che si è tenuta a Napoli presso lo 'Spazio Guida' in via Bisignano, Fico ha risposto alle domande dei giornalisti. "La proposta di autonomia, così com'è stata presentata ...Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ...