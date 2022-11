F1 | risultati e classifica FP2 GP Abu Dhabi 2022 | Verstappen vola | 3° Leclerc e 6° Sainz

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) La seconda sessione di prove libere del GP di Abu, ultimo round del Mondialedi F1, è andata in archivio. I piloti hanno girato in condizioni di pista più vicine, rispetto alla FP1, a quello che dovranno affrontare nelle qualifiche e in gara sabato e domenica. Pertanto, i riferimenti di questa FP2 vanno presi in seria considerazione. Le squadre hanno lavorato alacremente per trovare il giusto equilibrio tra deportanza ed efficienza. Il circuito di Yas Marina, infatti, richiede velocità considerevole nelle zone di accelerazione, ma estrema precisione nei tratti più guidati, in particolare l’ultimo settore. La Pirelli, per il livello di abrasività non così elevato dall’asfalto, ha dotato i team della gamma di gomme più morbide. Di conseguenza, si è lavorato nella gestione degli pneumatici, specialmente quelli posteriori perché maggiormente ...