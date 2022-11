Donne sempre più imprenditrici grazie ai Social

Leggi su lucascialo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Come noto, in Italia lesono fortemente penalizzate nel mercato del lavoro, con percentuali di disoccupazione che in alcune regioni del sud viaggiano addirittura verso il 60%. E se trovano un lavoro, spesso è sottopagato, magari a nero o “grigio“ e raramente ricoprono incarichi dirigenziali. Costrette come sono, il più delle volte, a ritrovarsi L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.