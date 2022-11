Demme | il Napoli dice no alla cessione a gennaio

TUTTO mercato WEB

... stesso discorso per Gianluca Gaetano , che comedi estimatori in serie A ne ha parecchi. 64 ... Su Zanoli , 21 minuti giocati, invece la riflessione resterebbe aperta qualora ildovesse ...Mercato, Gattuso chiamaSecondo quanto riferisce Onda Cero in Spagna, anche per questo motivo il tecnico starebbe puntando al centrocampista italo - tedesco per gennaio dopo il ... Napoli, Demme non partirà a gennaio: è dentro il progetto e sa che Spalletti gli darà spazio Sky fa il punto sulla situazione sui vari calciatori che potrebbero lasciare il Napoli a gennaio: tra questi c'è Diego Demme. Forse.La stagione del Napoli riprenderà ufficialmente il 4 gennaio con la gara ... Resterà all'ombra del Vesuvio anche Diego Demme, fuori dalla lista Champions League per infortunio, tre presenze e 20 ...