Calendario Superlega volley 2022 | orari partite 19-20-21 novembre | programma | tv | streaming

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ladimaschile torna nel fine settimana per l'ottava giornata del massimo campionato italiano. Alle spalle di una Perugia in fuga, questa stagione si sta dimostrando una delle più aperte ed equilibrate degli ultimi anni ed in cui ogni sfida può riservare sorprese e spettacolo. Turno spalmato su tre giorni, sarà aperto dall'incontro tra VeroMonza e TopCisterna di sabato 19 alle ore 18:00. La domenica inizierà con Taranto-Modena delle 15:30, a cui seguirà il match di cartello della giornata: alla BLM Group Arena l'Itas Trentino, seconda in classifica, ospiterà la capolista Sir Safety Susa Perugia, al termine di una settimana in cui entrambe hanno trionfato in Europa.