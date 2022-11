Buenos Aires | stop nei quarti per Errani

SuperTennis

Semaforo rosso per Sara Errani nei quarti di finale dell'"Argentina Open" , torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115nila dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa di, in Argentina. La 35enne di Massa Lombarda, n.108 del ranking e sesta testa di serie, dopo aver regolato all'esordio la francese Clara Burel, n.129 WTA, ed essersi ripetuta al secondo ...🔊 Ascolta questo articolo- Quedó oficialmente confirmado que en junio del año próximo se llevará a cabo La Semana Italiana en Mar del Plata, una bella ciudad veraniega de Argentina, 400 kilómetros al sur ... Buenos Aires: Errani a caccia dei quarti Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Sara Errani nell'Argentina Open, torneo di categoria WTA 125 dotato di un montepremi da 115.000 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa ...Semaforo rosso per Sara Errani nei quarti di finale dell'"Argentina Open", torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115nila dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa di Buenos Aires, in ...