Ufficiale | Mané non ci sarà ai Mondiali

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il Senegal ha ufficializzato il forfait di Sadio. La stella del Bayern Monaco dunque non prenderà parte aiin Qatar con la sua nazionale. #football #senegal pic.twitter.com/PXVJp4sRfH — Football Senegal (@FootballSenegal) November 17, 2022 L’attaccante del Bayern Monaco verrà quindi escluso dall’elenco dei convocati. La stella del Senegal era stato convocato all’ultimo nella speranza che potesse giocare dopo le prime partite avendo recuperato dall’infortunio al ginocchio di qualche settimana fa. Sadioest forfait pour la coupe du monde. Get well soon GAINDÉ #football #senegal #worldcup pic.twitter.com/soaRhIDpWI — Football Senegal (@FootballSenegal) November 17, 2022 Proprio per questosi stava facendo curare a Monaco di Baviera, per recuperare dall’infortunio al perone destro in una ...

Commenta per primo Niente da fare per Sadio: il simbolo del Senegal dovrà rinunciare ai Mondiali in Qatar. Ad ufficializzarlo è stato proprio la sua federazione che ha augurato all'attaccante del Bayern una pronta guarigione, annunciandon ...E' il giorno più triste per il Senegal. Sadio Manè non recupera in tempo e non guarisce dall'infortunio rimediato con il Bayern Monaco. Per questo motivo, la selezione di Cissè ha comunicato ...