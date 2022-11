The Chronology of Water | prima regia per Kristen Stewart

Finora l attrice aveva diretto soltanto il corto Come Swim . Kristen Stewart diriger l adattamento cinematografico diof ...Kristen Stewart si prepara a debuttare alla regia di un lungometraggio (dopo aver diretto un corto e due video musicali) conof Water , che sarà interpretato da Imogen Poots. Stewart scriverà anche la sceneggiatura con Andy Mingo, a partire dal romanzo autobiografico omonimo di Lidia Yuknavitch, uscito in ...The Chronology of Water sarà il debutto alla regia dell’attrice che, dal ruolo di Bella Swan nella saga di Twilight, è diventata una delle grandi protagoniste del mondo di Hollywood. Non si tratta di ...Kristen Stewart is all set to assume the big role behind the camera in her first feature directorial debut The Chronology Of Water. According to Daily Mail, on November 17, it was confirmed that ...