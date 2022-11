Succhi di frutta con pesticida | la notizia fa rabbrividire gli italiani

(Di giovedì 17 novembre 2022)dicon. La Oko Test, rivista per consumatori tedesca che testa mensilmente ogni tipo di prodotto in commercio, ha effettuato un’analisi in laboratorio su trentatré campioni didivenduti in Germania e in generale in tutta l’Europa. La scoperta è allarmante: alcuni di questi conterrebberoe potrebbero essere dannosi per la nostra salute. Laha fattoanche gli. Molti di questi, infatti, vengono consumati anche nel nostro paese. (Continua…) LEGGI ANCHE: Allarme alla Lidl: scatta il ritiro per il famoso prodotto. Non mangiatelo: cos’hanno scopertodicon, ...

Liberoquotidiano.it

... le piccole conifere, vere piante che è possibile mettere a dimora e accudirle per farle crescere, del progetto Un pino per la vita; i box con le confetture e ididella cooperativa ...Sei un amante dei s ucchi diAllora è il caso di fare attenzione a quale marca acquisti. In Germania la Oko Test ha effettuato in laboratorio un'analisi su 33 campioni didivenduti nel proprio Paese, ma anche in Italia e più in generale in Europa. La notizia è che è venuto fuori che molticontengono pesticidi : in particolare l'allarme è scattato ... Succhi di frutta con pesticida, la lista-choc: quali marchi evitare Non sarà il +15,6% di Catania, né il +14,9% di Palermo o (per completare il... podio italiano del mese di ottobre) il +14,1% di Messina; eppure la crescita del 10,9% dell’inflazione a Napoli — e in ...La rilevazione del Comune: spesa per gli alimentari sempre più alta e carrello alleggerito, impressionante stangata su “abitazione, acqua, elettricità e combustibili” ...