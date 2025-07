Wimbledon 2025 | ok Swiatek ed Andreeva out Krejcikova e Rybakina

Wimbledon 2025 entra nel vivo con emozioni e sorprese: si conclude il percorso di Elisabetta Cocciaretto, eliminata da Belinda Bencic in un lungo e combattuto match. Mentre Swiatek e Andreeva sono out, il tabellone femminile si apre a nuove sfide e sorprese, tra vittorie sorprendenti e scontri ad alta tensione. La corsa verso i quarti si fa sempre piĂą incerta, promettendo un finale ricco di emozioni da non perdere.

Si completa il terzo turno del tabellone di singolare femminile, che si allinea agli ottavi, di Wimbledon 2025: nei sedicesimi esce di scena l’ ultima azzurra ancora in gara, Elisabetta Cocciaretto, battuta al long tiebreak del terzo set dall’ elvetica Belinda Bencic, vittoriosa con lo score di 6-4 3-6 7-6 (10-7). Per l’elvetica al prossimo turno ci sarĂ la russa Ekaterina Alexandrova, che elimina la turca Zeynep Sonmez con lo score di 6-3 7-6 (1), mentre avanza senza problemi anche l’altra russa Mirra Andreeva, che liquida la statunitense Hailey Baptiste, battuta per 6-1 6-3, ed agli ottavi affronterĂ l’altra statunitense Emma Navarro, la quale vince in rimonta contro la campionessa in carica, la ceca Barbora Krejcikova, battuta per 2-6 6-3 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025: ok Swiatek ed Andreeva, out Krejcikova e Rybakina

