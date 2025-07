Donnarumma sconvolto dopo lo scontro che ha causato l'infortunio di Musiala | ma Gigio non ha colpe

Donnarumma, cuore in mano, si è sciolto in lacrime dopo l'incidente che ha coinvolto Musiala, dimostrando quanto sia sentita la solidarietà nel mondo del calcio. Un gesto umano e spontaneo che ha toccato il pubblico, ricordando che anche gli eroi sul campo sono esseri umani. Continua a leggere.

Il portiere del PSG è stato involontario protagonista nell'azione che ha portato all'infortunio di Musiala. Donnarumma dopo aver visto il calciatore del Bayern a terra infortunato è scoppiato in lacrime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: donnarumma - infortunio - musiala - sconvolto

Paura per Musiala: brutto infortunio alla caviglia dopo uno scontro con Donnarumma – VIDEO - Un infortunio che ha scosso il mondo del calcio: Jamal Musiala, talento emergente del Bayern Monaco, è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro durissimo con Donnarumma.

Tremendo #Infortunio alla gamba sinistra per #Musiala dopo uno scontro di gioco con #Donnarumma: il portiere del #PSG sconvolto dall'accaduto #PSGBayernMonaco Vai su X

Psg-Bayern: bruttissimo infortunio per Musiala dopo uno scontro con Donnarumma. Gigio sconvolto; Donnarumma sconvolto dopo lo scontro che ha causato l'infortunio di Musiala: ma Gigio non ha colpe; Donnarumma sconvolto: Musiala, infortunio shock in Psg-Bayern.

Donnarumma sconvolto dopo lo scontro che ha causato l’infortunio di Musiala: ma Gigio non ha colpe - Il portiere del PSG è stato involontario protagonista nell’azione che ha portato all’infortunio di Musiala. fanpage.it scrive

Donnarumma sconvolto: Musiala, infortunio shock in Psg-Bayern - Bruttissimo infortunio alla gamba sinistra per Jamal Musiala: nei minuti conclusivi della prima frazione di gioco del quarto di finale del Mondiale per Club tra il suo Bayern Monaco e il Psg, il ... Lo riporta tuttosport.com