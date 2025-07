LIVE Sonego-Nakashima 6-7 7-6 7-6 3-6 5-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | sarà tie-break anche nel quinto set?

Il match tra Sonego e Nakashima a Wimbledon 2025 si accende in un duello emozionante, ricco di colpi di scena e tensione crescente. I due tennisti si sfidano punto su punto, con il pubblico in attesa di scoprire chi otterrĂ la vittoria. Segui in diretta le emozioni di questa battaglia epica e non perdere nemmeno un dettaglio! Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivere intensamente ogni scambio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 ANCORA CON IL DRITTO SONEGO!!! Accelerazione vincente con lo sventaglio per l’azzurro che annulla anche la seconda palla break Seconda 30-40 Grandissima accelerazione di dritto di Sonego che va a segno con il contropiede. 15-40 Scappa in lunghezza il dritto di Sonego al termine di uno scambio prolungato sulla diagonale di sinistra. Due palle break per l’americano per andare a servire per il match Seconda 15-30 Prima al centro vincente a dimezzare lo svantaggio. 0-30 Noo. Termina sul nastro l’attacco di dritto di Sonego 0-15 Si ferma sul nastro la palla corta in uscita dal servizio di Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima 6-7, 7-6, 7-6, 3-6, 5-5, Wimbledon 2025 in DIRETTA: sarĂ tie-break anche nel quinto set?

