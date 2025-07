LIVE Sonego-Nakashima 6-7 7-6 7-6 3-6 4-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | fasi calde del quinto e decisivo set

Immergiti nell’emozionante battaglia tra Sonego e Nakashima, un match ricco di suspense che si sta sfidando fino all’ultimo punto a Wimbledon 2025. Le fasi più calde del quinto set si giocano sotto gli occhi di tutti, con scambi intensi e colpi decisivi. Resta aggiornato in tempo reale cliccando qui e non perdere nemmeno un istante di questa spettacolare partita. Sei pronto a vivere l’adrenalina?

15-0 Si ferma in rete il dritto incrociato di Nakashima che è rimasto lontano dalla palla nel momento dell'impatto 4-4 Gioco Nakashima: Sonego gira intorno alla palla per accelerare con il dritto, ma stecca il colpo. 40-15 Servizio ad uscire e dritto inside-in. Generosissima difesa di Sonego che però nulla può sul rovescio successivo 30-15 Perfetto servizio in slice ad uscire per l'americano. 15-15 Si ferma in rete il rovescio lungolinea di Nakashima. 15-0 Prima al centro vincente. In questo quinto set Sonego ha messo a segno 9 vincenti contro i 3 dell'americano.