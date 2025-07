Esplosione a Torino svolta shock nelle indagini | c’è un arresto Il motivo folle!

Un dramma sfiorato, ma il mistero si infittisce: nelle indagini shock emergono dettagli sorprendenti, tra un arresto e motivazioni folli. La città di Torino si risveglia con il fiato sospeso, mentre le autorità cercano di fare luce su un episodio che ha lasciato tutti senza parole, rivelando retroscena inquietanti e una verità sconvolgente. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa esplosione?

È stata una notte buia, illuminata solo da bagliori improvvisi e sinistri. Un boato ha squarciato il silenzio del quartiere Lingotto a Torino, svegliando decine di famiglie nel cuore della notte. Alle 3.10 del 29 giugno, l’ultimo piano di un palazzo in via Nizza 389 è stato devastato da un’esplosione violenta, seguita da un incendio che ha inghiottito tre appartamenti. Le sirene hanno squarciato l’aria, portando con sé il dolore di chi ha perso tutto — e di chi, come Jacopo Peretti, ha perso la vita. Aveva 35 anni, viveva accanto alla mansarda da cui è partito tutto. Il suo corpo è stato ritrovato carbonizzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it