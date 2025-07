De Paul torna in Serie A accordo con l’Atletico | i dettagli

Rodrigo De Paul torna in Serie A, siglando un accordo con l'Atletico Madrid e aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera. Dopo aver lasciato i Colchoneros, l'argentino mira a continuare a brillare sui palcoscenici europei, dimostrando di essere ancora una pedina fondamentale. La sua esperienza e talento sono pronti a fare la differenza anche in Italia, e il suo trasferimento rappresenta una delle trattative più interessanti del mercato. Il suo nome è finito nel...

Rodrigo De Paul ha fatto il suo tempo all'Atletico Madrid, motivo per il quale lascerĂ i Colchoneros in questo calciomercato. L'idea è comunque quella di continuare ad essere protagonista in Europa, anche perchĂ© sia nella scorsa stagione che in questo Mondiale per Club, l'argentino ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare ancora la differenza ad alti livelli. Ed è per questo che il nome di Rodrigo De Paul sarebbe finito nel mirino di una grande di Serie A, che alla ricerca di un rinforzo per quella zona di campo, starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilitĂ di riportare in Italia l'ex Udinese.

Calciomercato, De Paul torna in Serie A: sponsor decisivo - Rodrigo De Paul è pronto a riabbracciare la Serie A! Dopo settimane di indiscrezioni, la firma con una big italiana è ora ufficiale, grazie a uno sponsor inaspettato che ha giocato un ruolo cruciale nell’affare.

