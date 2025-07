Roma l' inferno nel centro estivo vicino alle esplosioni

Un mattino come tanti si è trasformato in un incubo nel centro estivo di via Gordiani, a Roma, quando un'esplosione improvvisa ha scosso la tranquillità. “Ho visto l'esplosione davanti ai miei occhi e ho sentito il calore tutto addosso”, racconta uno dei testimoni. In un istante, il caos e la paura hanno preso il sopravvento, lasciando dietro di sé un'aria di incertezza e dolore. Un evento che scuote la città e ci ricorda quanto sia fragile la nostra quotidianità.

"Ho visto l'esplosione davanti ai miei occhi e ho sentito il calore tutto addosso". Di fronte al distributore di benzina di via Gordiani a Roma c'era un centro estivo che si stava riempendo di gente, c'erano già anche 5 bambini. Erano le 8 e 30 del mattino. Poi all'improvviso il boato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, l'inferno nel centro estivo vicino alle esplosioni

