Gommone sbatte contro gli scogli con 2 bimbi a bordo | incredibile salvataggio davanti alla Gallinara

Un episodio mozzafiato davanti alla Gallinara: un gommone sbatte contro gli scogli con due bambini a bordo, rischiando una tragedia. Ma il coraggio e la prontezza della Polizia di Stato hanno trasformato una possibile tragedia in un miracolo di salvataggio. La famiglia di turisti è stata tratta in salvo, dimostrando ancora una volta come la tempestività possa fare la differenza tra vita e morte. Una storia che ci ricorda l’importanza della sicurezza in mare.

