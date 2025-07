La Promessa anticipazioni 6 luglio | Jana dice no a Manuel Catalina fa una confessione a Romulo

Domani sera su Rete 4, la soap "La Promessa" ci sorprende ancora, portandoci tra intrighi e confessioni a Cordova. Jana dice no a Manuel, mentre Catalina apre il suo cuore a Romulo, lasciando tutti senza fiato. Nel frattempo, Santos si convince sempre più del coinvolgimento di Ricardo nella tragica morte della madre. Prepariamoci a vivere una puntata ricca di colpi di scena: ecco cosa accadrà !

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Catalina si confida con Romulo, mentre Santos è sempre più convinto che Ricardo sia coinvolto nella morte della madre. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Marcelo viene visto mentre bacia Raquel. Riassunto dell'episodio precedente Curro è furioso: si sente tradito da Julia, che ha rivelato a Martina il segreto della sua parentela con Jana.

