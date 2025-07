Risse droga e clienti fuori controllo | chiusi due locali tra Rho e Sesto spunta anche una donna nuda

Tra Rho e Sesto San Giovanni, l’azione delle forze dell’ordine ha portato alla chiusura di due locali coinvolti in risse, traffico di droga e clienti fuori controllo, anche con spiacevoli episodi come una donna nuda in pubblico. Queste misure drastiche sottolineano l’impegno per garantire sicurezza e ordine nelle zone più delicate. La sicurezza dei cittadini deve tornare al centro dell’attenzione di tutti.

