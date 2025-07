Lollobrigida al Forum in Masseria | No al fondo unico UE serve una PAC più forte e interventi strutturali contro la siccità

Il ministro Francesco Lollobrigida ha partecipato al Forum in Masseria, un importante momento di discussione sulle sfide del settore agricolo italiano. Durante l'evento, ha sottolineato la necessità di una PAC più forte e di interventi strutturali contro la siccità , respingendo il fondo unico dell’UE, ritenuto un rischio per la sovranità alimentare e la tutela delle nostre eccellenze agricole. La strada verso un futuro sostenibile passa anche dalla chiarezza e dalla fermezza delle scelte nazionali.

Il Ministro dell’Agricoltura, della SovranitĂ alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha partecipato oggi al Forum in Masseria, evento organizzato dal giornalista Bruno Vespa, dove ha preso parte a un confronto sulle grandi sfide che attendono il settore primario italiano. Nel suo intervento, Lollobrigida ha ribadito l’opposizione dell’Italia al progetto europeo di un fondo unico per l’agricoltura, definendolo un rischio concreto per la centralitĂ del comparto agricolo e per la tenuta delle risorse a esso destinate. “Diciamo no a un fondo unico che toglierebbe centralitĂ all’agricoltura esponendola al rischio di tagli – ha affermato –. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lollobrigida al Forum in Masseria: “No al fondo unico UE, serve una PAC piĂą forte e interventi strutturali contro la siccità ”

Italia e altri 16 Paesi UE contro il fondo unico per agricoltura e pesca; Il presidente Giansanti al Forum in Masseria: Fare sistema in Europa per far fronte a politiche commerciali aggressive.

