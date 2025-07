Gp Silverstone disastro Ferrari Leclerc sbotta | Faccio schifo

Il Gran Premio di Silverstone si trasforma in un palcoscenico di emozioni e sorprese, con Verstappen che conquista la pole e le Ferrari in difficoltà. Le qualifiche hanno acceso il circuito britannico, lasciando i tifosi in attesa di un weekend ricco di tensione e colpi di scena. Le strategie si affinano e ogni dettaglio conta: ora, tutto è pronto per la gara più adrenalinica della stagione.

Il colpo di Max Verstappen e la delusione delle Ferrari. Nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone, è il pilota della Red Bull campione in carica a piazzare il giro più veloce con un ultimo graffio e a mettersi alle spalle le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris che stavano battagliando per la pole. Prima delle 'Rosse' sulla griglia ci sarà anche George Russell con la Mercedes. Niente da fare per Lewis Hamilton, che sul circuito di casa pure ha provato a essere protagonista, ma alla fine si è dovuto accontentare della terza fila. Piccola consolazione quella di avere fatto meglio del compagno di squadra Charles Leclerc, cosa che in questa stagione è rara. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gp Silverstone, disastro Ferrari. Leclerc sbotta: "Faccio schifo"

