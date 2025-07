Aversa 45enne ucciso a colpi di pistola in un casolare abbandonato

Una tragica scoperta scuote Aversa: il corpo senza vita di Catalin Ionita, un uomo di 45 anni di origine romena, è stato ritrovato in un casolare abbandonato tra viale della Libertà e viale Europa. La polizia indaga sull'omicidio, che ha sconvolto la comunità locale, lasciando dietro di sé numerosi interrogativi. Ecco cosa sappiamo finora e quali sono le piste seguite dagli inquirenti.

È stato ritrovato senza vita in un casolare abbandonato ad Aversa, tra viale della Libertà e viale Europa, il corpo di Catalin Ionita, un uomo di 45 anni di origine romena. Secondo una prima ricostruzione, si trattava di un senzatetto che aveva trovato riparo proprio all'interno della struttura, ormai fatiscente. A dare l'allarme sono stati

