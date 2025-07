Torino un arresto per l' esplosione che causò un morto e 5 feriti

Una drammatica esplosione sconvolge Torino: un morto e cinque feriti, con le indagini che portano a un arresto per dolo. La notte del 30 giugno in via Nizza, un gesto estremo di natura personale ha causato tragedia, lasciando la comunità sgomenta. Gli investigatori continuano a scavare nel mistero per chiarire le ragioni di questo atto inquietante e garantire giustizia. L'ipotesi degli...

È stata di origine dolosa l'esplosione che la notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, ha provocato un morto e cinque feriti. A questa conclusione sono giunti gli investigatori della polizia che nelle scorse ore hanno eseguito un arresto su ordinanza di custodia cautelare. Il movente del gesto sarebbe da ricercare in questioni di carattere personale alle quali, comunque, la vittima era del tutto estranea. L'ipotesi degli inquirenti, infatti, è che si sia trattato di una vendetta dell'uomo arrestato contro la ex fidanzata. Il sospettato è un quarantenne che lavora come guardia giurata.

