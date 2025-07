Igor Protti rivela la malattia sui social | Una partita durissima

Il calcio, si sa, non è fatto solo di vittorie e sconfitte sul campo. A volte, la vera sfida si gioca fuori dai riflettori, come quella che sta affrontando Igor Protti. Con coraggio e determinazione, l’ex campione ha condiviso la sua battaglia contro una malattia, dimostrando che la forza interiore può essere più potente di qualsiasi avversità. La sua storia ci ricorda che, anche nei momenti più difficili, la speranza e la tenacia sono le armi più preziose.

«Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre». Questo il post sui social di Igor Protti.