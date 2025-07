Calcio femminile | l’Olanda regola in scioltezza il Galles agli Europei

L'Olanda dimostra tutta la sua classe nel calcio femminile e conquista una vittoria netta contro il Galles nell'apertura della quarta giornata degli Europei in Svizzera. Le orange dominano con autoritĂ , mantenendo il controllo del gioco e sbloccando il risultato solo al termine del primo tempo, grazie a un gol strategico. Questa partita testimonia la forza e la determinazione delle squadre piĂą competitive del torneo, lasciando intravedere uno spettacolo ricco di emozioni e sorprese.

Termina con una vittoria netta dell’Olanda sul Galles il primo match della quarta giornata valida per i Campionati Europei di calcio femminile, rassegna in fase di svolgimento in Svizzera, in questo caso sul campo di Lucerna. Partita letteralmente domaninata quella delle orange che, nei primi quarantacinque minuti, tengono in mano il pallino del gioco, sbloccando il risultato perĂł solo allo scadere del duplice fischio, complice una punizione-capolavoro di Vivianne Miedema battuta sul versante sinistro appena fuori dall’area. Con la rete le neerlandesi prendono fiducia. Alla ripresa non a caso arriva subito il raddoppio con un rasoterra di Pelova su assistenza di Van de Donk. 🔗 Leggi su Oasport.it