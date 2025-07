Elimina subito questi messaggi dal tuo cellulare | PERICOLO IMMINENTE avviso internazionale di Allarme I Comunicato direttamente dall’FBI

Attenzione: un grave attacco hacker minaccia milioni di utenti iPhone. L’FBI ha lanciato un’allerta internazionale, invitando a eliminare subito alcuni messaggi SMS potenzialmente dannosi. La sicurezza digitale è più importante che mai: scopri come proteggerti e prevenire rischi imminenti, perché la tua privacy non può aspettare.

Attacco hacker via SMS: l’FBI avvisa 150 milioni di utenti iPhone arriva l’allarme globale sulla cybersicurezza Il tema della sicurezza informatica è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione con un avviso senza precedenti da parte dell’FBI. L’agenzia federale americana ha infatti lanciato un allarme rivolto a 150 milioni di utenti iPhone, invitandoli a eliminare immediatamente alcuni messaggi pericolosi ricevuti via SMS. La portata dell’annuncio e la gravità delle parole usate confermano quanto la situazione sia delicata e quanto sia fondamentale agire in fretta per evitare conseguenze gravi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Elimina subito questi messaggi dal tuo cellulare: PERICOLO IMMINENTE, avviso internazionale di Allarme I Comunicato direttamente dall’FBI

