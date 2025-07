Pagelle PSG Bayern Monaco | i Top e i Flop del match del Mondiale per club

In una notte infuocata ad Atlanta, il duello tra PSG e Bayern Monaco ha regalato emozioni intense, sorprendenti protagonisti e deludenti performance. Analizziamo insieme i top e i flop di questa sfida mozzafiato, svelando chi ha brillato e chi, invece, ha deluso le aspettative nel quadro dei quarti di finale del Mondiale per Club 2025. Pronti a rivivere i momenti più caldi di questa battaglia europea?

Pagelle PSG Bayern Monaco: i Top e i Flop del match valido per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025 Pagelle PSG Bayern Monaco: i Top e i Flop del match, valido per i quarti di finale del Mondiale per Club. In una notte ad Atlanta carica di tensione, colpi di scena e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle PSG Bayern Monaco: i Top e i Flop del match del Mondiale per club

In questa notizia si parla di: pagelle - bayern - monaco - flop

Pagelle Flamengo Bayern Monaco: TOP e FLOP del match - Un confronto mozzafiato tra Flamengo e Bayern Monaco ha infiammato Miami, regalando emozioni, gol e colpi di scena.

Le pagelle di PSG Inter Miami: i voti ai protagonisti Vai su Facebook

Mondiale per club, PSG-Bayern 2-0 pagelle: impresa dei francesi in 9, Doué e Dembélé regalano la semifinale ai campioni d'Europa; Pagelle Flamengo-Bayern Monaco 2-4: Kane bomber vero, Goretzka un mago, cuore Jorginho. Bavaresi contro il PSG; Le pagelle di PSG-Bayern Monaco 0-1: Coman decisivo, Mbappé e Neymar flop.

Mondiale per club, PSG-Bayern 2-0 pagelle: impresa dei francesi in 9, Doué e Dembélé regalano la semifinale ai campioni d'Europa - 0, i top e flop: Doué e Dembélé salvano tutto. Si legge su sport.virgilio.it

Pagelle Flamengo Bayern Monaco: TOP e FLOP del match - I top e i flop del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: pagelle Flamengo Bayern Monaco I TOP e i FLOP del match valido valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: ... Lo riporta calcionews24.com