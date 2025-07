Lo scoppio nella palazzina a Torino non fu una disgrazia ma la vendetta di un 33enne contro la ex | arrestato Ci furono un morto e cinque feriti

Non si trattò di un semplice incidente, ma di una vendetta orchestrata con crudeltà e determinazione. La tragica esplosione nella palazzina di Torino, che ha causato un morto e cinque feriti, nascondeva un movente ben più oscuro: la vendetta di un uomo contro la sua ex. Un atto violento che scuote la città e mette in discussione i limiti della giustizia personale. Ma cosa si cela dietro questa terribile reazione?

Non è stata una disgrazia. C'era la mano di un uomo dietro l’esplosione che nella notte fra il 30 giugno e il 1° luglio, a Torino, ha devastato una palazzina residenziale provocando un morto e cinque feriti. Oggi, al termine di un’ indagine lampo, il sospettato è stato arrestato dalla polizia su ordinanza di custodia cautelare del tribunale: per ragioni personali, forse una vendetta contro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lo scoppio nella palazzina a Torino non fu una disgrazia, ma la vendetta di un 33enne contro la ex: arrestato. Ci furono un morto e cinque feriti

Torino, l'esplosione della palazzina era dolosa: arrestata una persona. La vittima Jacopo Peretti non era il bersaglio - Le indagini approfondite hanno portato alla sorprendente scoperta: l'esplosione del 30 giugno a Torino, che ha devastato una palazzina in via Nizza, è stato un atto doloso.

