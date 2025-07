Ancora Psg 2-0 al Bayern in 9 contro 11!

Un duello mozzafiato tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, dove il cuore e la tenacia dei parigini prevalgono contro ogni avere numerico. Nonostante due espulsioni e una sfida combattutissima, il Psg dimostra di essere piĂą forte, portando a casa un risultato sorprendente e spettacolare. La partita si conferma un vero capolavoro di passione e determinazione: e questa vittoria resterĂ sicuramente nella storia del calcio mondiale.

I francesi piegano i tedeschi in una gara dal finale folle, nonostante la doppia inferioritĂ numerica Non è Champions League, è Mondiale per Club, ma Psg e Bayern Monaco danno spettacolo. Gara intensissima e molto incerta fino alla fine, risolta per i francesi dai gol di Douè e Dembelè nel finale, nonostante la doppia espulsione che ha condizionato gli uomini di Luis Enrique. Inizio favorevole ai campioni d'Europa, che iniziano subito forte con le accelerazioni di Douè, Kvaratskhelia e Barcola a mettere alla frusta la difesa avversaria.

