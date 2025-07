Malore sulla spiaggia morto un uomo di Casarza Ligure

Cinquant’anni, emerso dall’acqua dopo una nuotata, si è accasciato sulla spiaggia. Inutili i tentativi di rianimarlo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Malore sulla spiaggia, morto un uomo di Casarza Ligure

Lido di Camaiore, dramma in spiaggia: 65enne muore in mare per un malore - Tragedia a Lido di Camaiore, dove un 65enne lombardo ha perso la vita mentre nuotava. Un malore fatale ha spezzato le sue vacanze, richiamando l’attenzione su un tema sempre più rilevante: la salute in vacanza.

TRAGEDIA A VALLEDORIA Valledoria: Questa mattina, sulla spiaggia di San Pietro a Mare a Valledoria, un uomo di 72 anni di Bulzi, Orlando Latte, è morto a causa di un malore, mentre faceva il bagno. Era in compagnia della figlia che ha allertato i soccorsi Vai su Facebook

Malore mentre fa il bagno al mare a Valledoria, muore un 72enne Vai su X

Muore sotto la morsa del caldo dopo un malore in spiaggia. Inutili i tentativi di salvare il turista.

