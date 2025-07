Leoncavallo pagate 3 milioni di euro Mamme antifasciste rovinate?

La controversia tra le Mamme Antifasciste del Leoncavallo e le autorità italiane rischia di scatenare una crisi politica, ideologica ed economica senza precedenti per la sinistra. La richiesta di un pagamento di 3 milioni di euro, avanzata dall’Avvocatura dello Stato, mette in discussione il futuro di uno dei centri sociali più iconici di Milano. Un caso che potrebbe segnare un punto di svolta nel panorama della controcultura italiana.

Rischia di diventare una Caporetto politica, ideologica ed economica per la sinistra la richiesta da parte dell'Avvocatura dello Stato di un pagamento di 3milioni di euro nei confronti della presidente delle Mamme antifasciste del Leoncavallo, lo storico centro sociale di Milano e tra le più famose "basi" di controcultura d'Italia. Contrro Marina Boer si è mosso il Ministero dell'Interno, che tramite l'Avvocatura di Stato ha notificato l'ingiunzione di pagamento come risarcimento del danno subito dalla Società L’Orologio, proprietaria dell'immobile di via Watteau di cui è proprietaria. "Ovviamente questi soldi non ci sono, ma lo Stato li vuole tutti da Marina, nostra compagna di sempre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Leoncavallo, "pagate 3 milioni di euro". Mamme antifasciste rovinate?

Leoncavallo, il Viminale chiede 3 milioni di euro alle Mamme antifasciste: «Colpa loro il mancato sgombero»

