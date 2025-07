Milan Allegri come nel 2010? Sabatini | Lì c’era il mercato Ora …

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, analizza il rilancio del Milan con Allegri in panchina, evocando il clima del 2010. Ricorda come il mercato di allora abbia plasmato le sorti della squadra e ora rivive una nuova stagione di speranze e sfide. Con entusiasmo, Sabatini evidenzia le potenzialitĂ di questa rinascita rossonera, invitando i tifosi a credere nel progetto. Ecco le sue parole, un invito a sognare ancora in grande.

Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato sui social del momento del Milan e del ritorno di Allegri in rossonero.

Sandro Sabatini: “Tare è bravo e farà un bel lavoro, ma ad oggi (non per dare alibi ad Allegri) il Milan non ha il terzino destro titolare, deve sostituire Theo Hernandez. Il centravanti è dubbio, non è detto che Gimenez sia a livello del Milan. Conte ha vinto l’anno Vai su X

Sabatini: Milan, Tare è all'altezza e Allegri è sempre l'uomo giusto. Giuntoli? Il problema della Juventus è stato un altro; Sabatini: “Allegri si è esposto su Maignan, per Leao stravede tantissimo”; Max Allegri al Milan, raggiunto l'accordo: sarà lui il nuovo allenatore rossonero, quanto guadagnerà .

