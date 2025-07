Torino palazzina esplosa in via Nizza | la svolta chi finisce in arresto

La tragica esplosione di via Nizza a Torino, che ha causato un morto e cinque feriti, si svela ora con una svolta decisiva: un arresto conferma la matrice dolosa dell’incidente. Gli inquirenti, dopo approfondite indagini, hanno identificato il responsabile, avvicinando il caso a un movente personale legato alla vittima, Jacopo Peretti. La verità sta emergendo chiaramente, portando speranza di giustizia e chiarezza in questa drammatica vicenda.

Svolta nel caso dello scoppio della palazzina di via Nizza a Torino che la notte del 30 giugno ha provocato un morto e 5 feriti. L'esplosione è stata dolosa, secondo quanto appurato dagli inquirenti della Polizia, che nelle scorse ore hanno eseguito un arresto su ordinanza di custodia cautelare. Il movente del gesto sarebbe da ricercare in questioni di carattere personale alle quali, comunque, la vittima, Jacopo Peretti di 33 anni, era del tutto estranea. Nelle scorse ore la Procura di Torino aveva aperto un fascicolo a carico di ignoti per disastro colposo, omicidio e lesioni colpose. È nel frattempo uscito dal reparto di terapia intensiva il ragazzino di 12 anni rimasto gravemente ferito nell'esplosione.

Torino, l'esplosione della palazzina era dolosa: arrestata una persona. La vittima Jacopo Peretti non era il bersaglio - Le indagini approfondite hanno portato alla sorprendente scoperta: l'esplosione del 30 giugno a Torino, che ha devastato una palazzina in via Nizza, è stato un atto doloso.

Esplosione a Torino, un arresto per l'incendio a via Nizza: "Scoppio doloso, Jacopo Peretti non era il bersaglio".

Esplosione a Torino, l'uomo arrestato voleva vendicarsi della ex che abita nel palazzo - La polizia di Stato ha infatti arrestato un uomo gravemente indiziato per i fatti dello scorso 30 giugno. Secondo msn.com

Esplosione di via Nizza a Torino, svolta nelle indagini: arrestato vigilante, voleva colpire l’ex compagna - Un uomo di 40 anni, di professione vigilante, è stato arrestato con l'accusa di aver appiccato volontariamente l’incendio che ha poi provocato il drammatico ... Segnala fanpage.it