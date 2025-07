Milano ascensore rotto da 40 giorni | anziani e disabili bloccati in casa

Milano, zona Rogoredo: un ascensore bloccato da oltre 40 giorni lascia anziani e disabili isolati in casa, tra frustrazione e difficoltà quotidiane. Barbara Pasi, in carrozzina dopo un intervento all’anca, è costretta a vivere questa triste realtà da più di un mese. Nonostante numerose segnalazioni e l’intervento del Comune, il problema si ripresenta in modo ricorrente. La situazione di Barbara e di molti altri richiede azioni concrete e durature per garantire diritti e dignità a tutti.

Milano, zona Rogoredo. Barbara Pasi, in carrozzina dopo un intervento all'anca, è chiusa in casa da più di un mese. Nel complesso di edifici popolari in cui vive con il figlio, in via Feltrinelli, l'ascensore è rimasto non funzionante per oltre quaranta giorni. Dopo numerose segnalazioni e l'interessamento di alcuni consiglieri della Lega, il comune è intervenuto per ripararlo, ma a distanza di neanche 24 ore, è di nuovo guasto. Oltre a Barbara, a vivere da prigionieri in casa da settimane sono anche altri condomini, soprattutto quelli più anziani e con disabilità.

