Risultati Mondiale per Club LIVE | PSG Bayern Monaco 2-0 firmato Doue-Dembele I parigini volano in semifinale!

Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese ad ogni partita. La recente sfida tra PSG e Bayern Monaco ha visto i parigini conquistare una vittoria convincente, firmata da Dembele, e volare in semifinale. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti LIVE, curiosità e analisi sul percorso delle grandi squadre, tra cui la Juventus impegnata nel girone G. L’azione continua, e voi non vorrete perdervi nulla!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma dei quarti di finale. Venerdì 4 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Al Hilal 2-1 (40? Martinelli, 51? Marcos Leonardo, 70? Hercules) Sabato 5 luglio, ore 03.00 – Palmeiras-Chelsea 1-2 (16? Palmer, 53? Estevao, 83? Giay) Sabato 5 luglio, ore 18. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: PSG Bayern Monaco 2-0 firmato Doue-Dembele. I parigini volano in semifinale!

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Psg-Bayern Monaco 2-0, cronaca e tabellino: la decidono Doué e Dembelé; Live PSG - FC Bayern Monaco - Mondiale per club: Punteggi & Highlights Calcio - 05/07/2025; Mondiale per club: in campo Psg-Bayern Monaco 0-0 DIRETTA.

Mondiale per Club: PSG ai quarti. Bayern battuto 2-0 - Germain è la terza squadra a qualificarsi per le semifinali del Mondiale per Club, raggiungendo il Chelsea e il Fluminense. Come scrive torinogranata.it

Mondiale per club. Psg in semifinale: Bayern Monaco battuto 2-0 - Germain la terza squadra che accede alle semifinali del Mondiale per club. Si legge su rainews.it