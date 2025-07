Incendio in una palazzina di via Nizza a Torino esplosione dolosa | arrestata una guardia giurata | Voleva vendicarsi della ex fidanzata

Un dramma scuote Torino: un incendio doloso in una palazzina di via Nizza ha causato una tragedia, con una vittima e cinque feriti. La notte del 30 giugno, una guardia giurata, motivata da rancori personali, ha fatto esplodere la propria furia, tentando di vendicarsi dell’ex fidanzata. La sua azione ha avuto conseguenze devastanti, dimostrando quanto possa essere sottile il confine tra amore e follia.

La deflagrazione, avvenuta la notte del 30 giugno, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque. L'uomo avrebbe appiccato il fuoco nell'alloggio della donna che in quel momento non si trovava in casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendio in una palazzina di via Nizza a Torino, esplosione dolosa: arrestata una guardia giurata | "Voleva vendicarsi della ex fidanzata"

