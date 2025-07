L’asse tra Inter e Genoa si infuoca questa estate, con i nerazzurri interessati a Frendrup e altri profili rossoblù pronti a cambiare maglia. La strategia di mercato dei due club si estende ben oltre, creando un vero e proprio duello sul fronte delle trattative. Mentre la dirigenza dell’Inter lavora per rafforzare la rosa di Chivu, anche il Genoa valuta le mosse più opportune. E i prossimi giorni potrebbero riservare sorprese importanti per entrambe le parti.

De Winter Inter, asse caldo col Genoa! Ai nerazzurri piace anche Frendrup, mentre a fare il percorso inverso può essere. I dettagli. L'asse tra Milano e Genova si conferma uno dei più caldi dell'estate. La dirigenza del mercato Inter, impegnata a costruire la rosa per Cristian Chivu, valuta diversi profili del Genoa che potrebbero rafforzare l'organico in vista della stagione 202526. Al tempo stesso, il club rossoblù osserva con attenzione i talenti nerazzurri, con la possibilità concreta di intavolare più operazioni nelle prossime settimane. A parlarne è la Gazzetta dello Sport. Tra i nomi più caldi in entrata per la Beneamata c'è Koni De Winter, difensore centrale belga classe 2002, reduce da un'ottima annata con il Genoa.