Roma corsa a due per la fascia destra | Wesley in cima Ratiu il piano B

Roma si prepara a rinforzare la fascia destra, cuore del nuovo progetto di Gasperini. Wesley, talento brasiliano del Flamengo, è il primo obiettivo, con Ratiu come alternativa nel piano B. La sfida tra i due profili promette di ridefinire l’assetto difensivo giallorosso, con la città pronta a vivere un’estate di calciomercato all’insegna dell’ambizione e della ricerca di nuovi stimoli. La fascia destra sarà decisiva: la corsa è aperta.

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini prende forma a partire da un punto chiave del suo sistema di gioco: il ruolo di esterno destro. Il tecnico piemontese ha indicato la corsia come zona nevralgica da rinforzare già in queste prime fasi di mercato, e la società sta lavorando su due nomi in particolare. Wesley il nome preferito. Il primo obiettivo resta Wesley, terzino classe 2003 del Flamengo, valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro. La trattativa si presenta complessa: il club brasiliano non ha fretta di vendere e ha già respinto una prima proposta. Per aggirare l’ostacolo, la Roma sta studiando una soluzione con l’Everton, club inglese controllato anch’esso dai Friedkin, che potrebbe acquistare il giocatore e poi girarlo in prestito ai giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it