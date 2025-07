Jannik Sinner | Non ho ancora provato tensione ma ogni giorno può succedere qualcosa Non penso a Parigi

Jannik Sinner, il talento italiano del tennis, ha confermato ancora una volta il suo valore dominando Pedro Martinez con un secco 6-1, 6-3, 6-1 agli ottavi di Wimbledon. Dopo aver superato sfide più semplici, ora si prepara a un match più complesso contro Grigor Dimitrov, con l'obiettivo di entrare tra i migliori otto del torneo. Ma il vero fascino dello sport sta nello spettacolo imprevedibile che può sempre sorprenderci.

Jannik Sinner ha strapazzato lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-1 e si è co sì qualificato agli ottavi di finale di Wimbledon, dove se la dovrĂ vedere con il bulgaro Grigor Dimitrov. Dopo tre sfide decisamente abbordabili, il numero 1 del mondo dovrĂ alzare l’asticella contro il numero 19 del tabellone ma partirĂ comunque con tutti i favori del pronostico per rientrare tra i migliori otto del terzo Slam stagionale. Per il momento il fuoriclasse altoatesino ha ceduto soltanto diciassette game ai propri avversari, due in meno rispetto a quanto Roger Federer fece sui sacri prati nel 2004. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Non ho ancora provato tensione, ma ogni giorno può succedere qualcosa. Non penso a Parigi”

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - provato - tensione

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

La semifinale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è stata intensa e a tratti carica di tensione. Per sua stessa ammissione, l'azzurro ha dovuto far ricorso al suo miglior tennis per avere la meglio sull’avversario serbo in grande spolvero. Il tutto Vai su Facebook

Sinner verso Wimbledon, Jannik si allena con Sabalenka: il video della sfida tra i due numeri 1; Chi è Mark, il fratello adottivo di Jannik Sinner: Con lui ho provato a giocare a tennis, ma è impossibile; Sinner “che bello”: il numero 1 è tornato. La tensione di mamma Siglinde, l’amore di Roma ma che fastidio quell’elicottero.

Jannik Sinner allenta la tensione sotto la pioggia: sorrisi e selfie per il campione - Pur disturbato dalle condizioni meteo, il numero 1 al mondo non ha perso il sorriso entrando nella zona dei campi da gioco. Da sportal.it

Wimbledon, Sinner: “Dimitrov ha colpi che possono fare male. Meno giochi persi rispetto a Federer? Non ci penso” - Italiani, Wimbledon | "Grigor è un giocatore molto diverso rispetto a quelli incontrati finora. ubitennis.com scrive