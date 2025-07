Nuoto due argenti per l’Italia nel quinto giorno degli Europei giovanili a Samorin

Il quinto giorno degli Europei giovanili di nuoto a Samorin si chiude con grande entusiasmo per l’Italia, che conquista due nuovi argenti di grande valore, arricchendo ancor di più il suo medagliere. La piscina slovacca si anima con le imprese dei giovani talenti italiani, pronti a scrivere pagine di successo in questa emozionante campagna continentale. Emma Vittoria Giannelli, fresca di seconda posizione nei 1500 stile libero, ha replicato con orgoglio la sua performance negli 800 sl, dimostrando talento e determinazione.

Calato il sipario sulla quinta giornata degli Europei giovanili 2025 di nuoto in corsie a Samorin. Nella piscina slovacca la Nazionale italiana ha arricchito il proprio medagliere, conquistando in questo day-5 due argenti di qualità, che vanno a rimpinguare il tesoretto nella campagna continentale, ovvero 3 ori, 7 argenti e bronzi. Negli 800 stile libero femminili Emma Vittoria Giannelli, dopo essere giunta seconda nei 1500 sl, ha replicato anche nelle 16 vasche. L'azzurrina ha concluso in 8:29.65 alle spalle della russa Sofia Diakova (8:27.78) e davanti alla britannica Amelie Blocksidge (8:33.