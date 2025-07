Caldo record sull' Himalaya 48,5 gradi a Chilas in Pakistan

Il caldo record nell’Himalaya ha raggiunto un’impressionante 48,5°C a Chilas, nel Pakistan, segnando una temperatura mai vista prima in questa regione montuosa. Questo evento straordinario solleva importanti preoccupazioni sul cambiamento climatico e i suoi effetti sulle aree più inospitali del pianeta. Le autorità locali hanno espresso grande sorpresa e allarme, sottolineando che si tratta di un campanello d’allarme per il futuro del nostro pianeta.

Il distretto montuoso di Chilas, situato nella regione settentrionale del Gilgit-Baltistan in Pakistan, ha registrato oggi la temperatura più alta di sempre, raggiungendo la torrida temperatura di 48 gradi e mezzo. Lo hanno fatto sapere le autorità, sottolineando che di tratta di un evento senza precedenti per la zona. "Si tratta della temperatura più alta mai registrata nella regione settentrionale del Pakistan", ha dichiarato all'ANSA un funzionario dell'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri (Ndma), chiedendo l'anonimato. "Supera il precedente record di Chilas di 47,7 gradi, stabilito il 17 luglio 1997". 🔗 Leggi su Quotidiano.net