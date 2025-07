Mondiale per Club il Psg vola in semifinale | i parigini chiudono in 9 ma battono il Bayern Monaco

Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta va in scena una sorta di miracolo calcistico: il Paris Saint-Germain vola in semifinale del Mondiale per club, battendo il temuto Bayern Monaco con un 2-0 firmato da Doué e Dembelé, nonostante una partita giocata in inferiorità numerica. I parigini si preparano ora alla sfida contro Borussia Dortmund o Real Madrid, proseguendo il loro percorso di sogno nel prestigioso torneo internazionale.

