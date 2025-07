Cristiano Ronaldo assente ai funerali di Diogo Jota | perché il capitano del Portogallo non si è presentato all' ultimo saluto al compagno

Il mondo del calcio è rimasto sorpreso e dispiaciuto nel vedere Cristiano Ronaldo assente ai funerali di Diogo Jota e André Silva. In un momento così doloroso, il capitano del Portogallo ha preferito mantenere il suo riserbo, lasciando molti a chiedersi il motivo di questa scelta. Mentre migliaia di persone si stringevano attorno alla memoria dei fratelli calciatori scomparsi, la sua assenza ha aperto un dibattito sulla delicatezza delle emozioni e dei segreti che ogni atleta può nascondere.

Erano in migliaia al funerale di Diogo Jota e Andrè Silva, i due fratelli calciatori morti in un incidente stradale a Zamora, in Spagna. La famiglia, gli amici, i compagni di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cristiano Ronaldo assente ai funerali di Diogo Jota: perché il capitano del Portogallo non si è presentato all'ultimo saluto al compagno

