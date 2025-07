Siccità il Serio è in sofferenza | C’è il rischio razionamento

La siccità colpisce duramente l’Italia: il Consorzio SICCI224 segnala una situazione critica, con il rischio di razionamenti se le piogge non arrivano. Tuttavia, le previsioni meteo annunciano un weekend di pioggia, portando speranza e un possibile sollievo alle riserve idriche. Restiamo in ascolto delle prossime notizie per capire se questa tregua temporanea potrà davvero alleviare la crisi e garantire un futuro più sostenibile.

CALDO. Il Consorzio: «Situazione critica, se non piove serviranno limitazioni». Il meteorologo:«Previste piogge in questo weekend, poi clima più gradevole». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Siccità, il Serio è in sofferenza: «C’è il rischio razionamento»

